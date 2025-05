Surfe: Italo Ferreira bate australianos e estreia com vitória em Margaret

Líder do ranking e dono da lycra amarela, Italo Ferreira começou com o pé direito a disputa do Margaret River Pro, última etapa antes do corte do meio do ano. O potiguar venceu sua bateria de estreia neste sábado (17), na Austrália, e garantiu vaga direta na terceira fase da competição.

A etapa australiana define os 22 surfistas do masculino, e dez do feminino, que seguem na elite para a segunda metade da temporada.

O que aconteceu

As condições estavam desafiadoras, com ondas de até dois metros no Main Break, a principal onda do evento.