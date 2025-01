Fora dos planos, Pedro Henrique e Caetano se despedem do Corinthians

Já o caso de Caetano é diferente. O zagueiro teve seu contrato encerrado ao final de 2024 e não chegou a um acerto com a diretoria para renovar seu vínculo. Assim, o atleta está livre no mercado para assinar com qualquer equipe.

O beque disse que o Corinthians sempre terá um lugar especial em seu coração e classificou a Fiel como "a torcida mais apaixonada do mundo". Diferentemente de Pedro Henrique, Caetano passou pela base do Timão, além do período no profissional.

"Hoje me despeço de um clube que me recebeu de braços abertos e me proporcionou momentos inesquecíveis. Foram anos de muito aprendizado ao lado de grandes companheiros e também da torcida mais apaixonada do mundo. Queria agradecer a todos, sem exceção, que fizeram parte desse tempo que fiquei no clube. O Corinthians sempre vai ficar no meu coração e sou muito grato por cada momento vivido aqui. Muito obrigado por tudo!", escreveu Caetano.

Além da dupla, o Corinthians não renovou o contrato de Matheus Araújo e Ruan Oliveira, e emprestou Fagner ao Cruzeiro. O clube ainda não anunciou nenhum jogador nesta janela de transferências.

Números de Pedro Henrique e Caetano pelo Corinthians

Pedro Henrique