Embalado, Bahia aposta em Jean Lucas bater Nacional e garantir classificação na Libertadores

Para garantir a classificação antecipada, o Bahia precisa vencer e torcer por vitória do Internacional sobre Atlético Nacional, na Colômbia. Ainda assim, o foco segue todo em Salvador.

"Temos que fazer nosso jogo e buscar o resultado do começo ao fim. Teremos o torcedor ao nosso lado o tempo todo", concluiu Jean Lucas. O camisa 6 foi titular nos sete jogos da Libertadores até aqui, contando as fases preliminares, Jean Lucas também balançou as redes no empate contra o Internacional na primeira rodada.

Após o compromisso continental, o Esquadrão volta suas atenções ao Brasileirão. No sábado (10), o time visita o Flamengo no Maracanã, em confronto direto no G6. Com 12 pontos, o Bahia é o sexto colocado, apenas dois pontos abaixo dos cariocas, que ocupam a terceira posição.