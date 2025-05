Botafogo marca no fim, vence o Carabobo e respira na Libertadores

O Botafogo voltou a vencer fora de casa na Libertadores. Após ceder o empate, o atual campeão conseguiu a vitória já aos 45 minutos do segundo tempo, quando Cuiabano balançou as redes no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, para superar o Carabobo, por 2 a 1, nesta terça-feira, respirando no Grupo A, na quarta rodada. A última vitória como visitante do time carioca foi ainda na fase de grupos da edição passada, contra o Universitário, por 1 a 0, no Peru.

Com a reabilitação, o Botafogo chegou a seis pontos, mas se manteve em terceiro da chave, atrás do Estudiantes-ARG devido ao saldo de gols (2 a 1). Os argentinos encaram o líder do grupo, com sete pontos, a Universidad do Chile, fora de casa. O Carabobo é o lanterna, com apenas um ponto.

Pressionado, o Botafogo começou a partida tímido, buscando os lados do campo, acionando bastante Cuiabano, porém sem agredir o adversário. Quando foi mais incisivo, a estratégia surtiu efeito. Cuiabano arriscou da entrada da área, o goleiro Bruera falhou e Vitinho pegou o rebote para marcar aos 22 minutos. O gol relaxou o time carioca, que viu o Carabobo dar trabalho na bola área, com John e Vitinho salvando a equipe.