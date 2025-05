Com gol no fim, Botafogo vence Carabobo e respira na Libertadores

O Botafogo sofreu, mas venceu por 2 a 1 o Carabobo-VEN, nesta terça-feira, na Venezuela, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado, os alvinegros foram a seis pontos, mas seguem em terceiro no Grupo A. Já os venezuelanos continuam com apenas um, na lanterna.

O Botafogo abriu o placar no primeiro tempo, com Vitinho. Já o Carabobo chegou ao empate na etapa final, com Aponte. Só que nos acréscimos, Cuiabano decretou a vitória alvinegra.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Estudiantes-ARG, no Nilton Santos, na próxima quarta-feira. No dia anterior, o Carabobo visita a Universidad de Chile-CHI, em Santiago.