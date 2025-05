São Paulo reafirma força como visitante, bate Alianza Lima e fica perto de vaga na Libertadores

O São Paulo se mostrou, mais uma vez, confortável fora de casa na Libertadores e venceu o Alianza Lima por 2 a 0 nesta terça-feira, em jogo da quarta rodada do Grupo D. Dessa forma, encerrou seus compromissos como visitante na primeira fase do com 100% de aproveitamento, algo que nunca havia conseguido fazer em sua vitoriosa história no torneio continental.

Na liderança, com dez pontos, os são-paulinos têm agora dois compromissos no MorumBis, contra Libertad-PAR e Talleres-ARG, que se enfrentam na quinta-feira. A classificação às oitavas de final ainda não está garantida, mas pode vir caso a equipe paraguaia - vice-líder, com seis pontos - perca o duelo para o time argentino. O Alianza Lima é o terceiro, com quatro, e ainda tem chances de avançar.

Antes de voltar a se preocupar com a Libertadores, contudo, o time comandado por Luis Zubeldía tem pela frente um clássico com o Palmeiras, marcado para as 17h30 de domingo, 11, em Barueri.