Vitória empata com Defensa y Justicia e segue sem vencer na Sul-Americana

O Vitória cedeu empate ao Defensa y Justicia por 1 a 1, nesta terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana e seguiu sem vencer na competição. O gol dos mandantes no Barradão foi anotado por Edu, enquanto Gaston Togni deixou tudo igual para os argentinos.

Desta maneira, o Leão da Barra manteve-se na terceira colocação, com três pontos na tabela de classificação do Grupo B. São, agora, três empates e uma derrota. Já o Defensa y Justicia amarga a lanterna do grupo, tendo as mesmas três unidades do time brasileiro, porém com saldo menor (-2 a -1).

O Vitória volta aos gramados neste sábado (10), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Vasco, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão. O Defensa y Justicia, por sua vez, joga novamente apenas no dia 14, quarta-feira, quando recebe a Universidad Católica-EQU, às 19h, no Estádio Norberto Tito Tomaghello.