Zubeldía 'renasceu' e pode levar o São Paulo longe nesta Libertadores

E com o brilho do "patinho feio" André Silva, autor dos dois gols da partida.

Se Calleri andava esbanjando grife e devendo em gols, no caso do atacante que veio do futebol português a situação é inversa.

O que lhe falta em pompa, sobra em bola na rede!

E o triunfo desta noite praticamente garante o São Paulo nas oitavas de final da Libertadores.

E sabem como é o Tricolor nesta competição, não é mesmo?

Quando deixam chegar...