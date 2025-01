Ex-Corinthians, lateral de 23 anos anuncia aposentadoria: 'Lesões me venceram'

Serei eternamente grato a tudo o que o futebol me proporcionou, ele me deu tudo o que tenho e permitiu que eu realizasse os mais incríveis sonhos.

Pude jogar na base do Palmeiras, uma grande instituição, e no meu clube de coração, o Corinthians. Lá no Terrão eu me criei e me formei, não só como jogador, mas principalmente como homem. No Coringão também realizei o sonho de toda criança, que é jogar profissionalmente pelo clube do seu coração.

Não posso deixar de citar um dos meus maiores feitos, que foi poder defender o meu país através do meu trabalho. Não só defendendo a Seleção Sub-20, como também participando da preparação da principal para a Copa América de 2019, onde tive a honra de jogar ao lado de diversos craques da minha geração. Quem diria que mais um moleque da quebrada conseguiria realizar todos esses sonhos?!

Infelizmente tudo isso acabou cobrando um preço maior do que eu esperava e que pude suportar. Entre 2020 e 2024 foram três cirurgias e quatro lesões musculares na minha perna direita, o que foi demais para meu corpo.

Mas como tudo na vida, quando um ciclo se encerra outro se inicia e agora em 2025 irei focar na minha outra paixão: o mundo dos videogames!

Como já vinha fazendo nas últimas semanas de 2024, agora em 2025 vou intensificar ainda mais as lives no meu canal na Twitch, jogando EAFC, Rocket League, Rainbow Six e o que mais der vontade.