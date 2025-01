Advogado diz que documento do Corinthians ajudou Garro a voltar ao Brasil

O motociclista Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, morreu após a batida. Garro e Facundo Castelli não tiveram ferimentos causados pelo acidente.

O jogador do Corinthians ficou algumas horas detido, prestou depoimento, mas foi liberado. Garro ficou muito abalado com o acontecido. O meio-campista, que completou 27 anos justamente no dia do acidente, ficou com a família após a liberação.

Garro foi indiciado por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar) por "condução imprudente, negligente ou ilegal de veículo a motor". A informação é do jornal argentino El Diario de La Pampa.

Não houve agravante por constatação de álcool no sangue do jogador. A quantidade apontada no teste (0,5 grama por litro) realizado no dia do acidente foi considerada baixa. De acordo com o procurador-geral da província de La Pampa (ARG), Armando Aguero, o agravante só aconteceria caso o teor alcoólico ultrapassasse um grama por litro de sangue. A declaração foi em entrevista ao portal argentino En Boca de Todos HD.

Motociclista portava cocaína. Armando Agüero também revelou que Nicolás, no entanto, não apresentava substância no organismo. O motociclista também estava sem capacete e com faróis da moto irregulares.

O jogador aguardará o julgamento em liberdade. Caso seja condenado, Garro pode ter pena de dois a cinco anos de prisão e ser proibido de dirigir por cinco a dez anos. O julgamento ainda não tem data definida.