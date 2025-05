São Paulo vence Alianza, encaminha vaga e bate recordes na Libertadores

A noite foi de recordes tricolores na Libertadores. Zubeldía se tornou o técnico com maior sequência invicta da história do clube no torneio: 12 jogos. Também foi a primeira vez que o São Paulo venceu três partidas consecutivas de Libertadores fora de casa.

Classificação e jogos Libertadores

Com o resultado, o São Paulo encaminhou sua vaga para as oitavas de final da competição. O time chegou a dez pontos ganhos e pode carimbar vaga caso o Talleres (ARG) vença o Libertad (PAR) na quinta-feira.

O Tricolor volta a campo neste domingo, às 17h30, para o clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pelo Brasileirão. Na próxima quarta-feira, o time volta a jogar pela Libertadores, quando recebe o Libertad no Morumbis.

Lances Importantes

1x0. Na primeira chance do jogo, André Silva abriu o placar aos 35 minutos. Ruan deu um chutão para a frente buscando o centroavante, a zaga cortou mal, e a bola ficou em disputa aérea na entrada da área. Alves ganhou de cabeça já ajeitando para André Silva, que bateu cruzado dividindo com a marcação e jogou no cantinho do goleiro Viscarra.

Quase o segundo! Aos 37, André Silva recebeu na entrada da área e arriscou de fora. Viscarra deu rebote, e a bola ficou com Alisson, que ultrapassava a zaga em velocidade. O volante ficou com ela do lado esquerdo da pequena área e, com pouco ângulo, deu um toque de classe de cobertura em Viscarra, mas a bola bateu caprichosamente na trave. Alves fechava na segunda trave, mas tentou empurrar com o peito e errou a bola.