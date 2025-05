STJD recebe provas e abrirá inquérito sobre Bruno Henrique por manipulação

O STJD recebeu da Justiça o inquérito da Polícia Federal sobre manipulação de resultados do jogador Bruno Henrique, do Flamengo. Com isso, o presidente do tribunal, Luiz Otávio Veríssimo Teixeira, vai abrir inquérito para investigar o atleta.

Bruno Henrique é acusado de forçar um cartão amarelo no jogo com o Santos, pelo Brasileiro de 2023, e avisar seu irmão Wander Nunes Pinto Junior. O parente apostou em Bets na sanção ao atleta rubro-negro durante a partida, o que ocorreu.

Uma investigação da Polícia Federal revelou mensagens trocadas entre Bruno Henrique e seu irmão, obtidas no celular de Wander. Os diálogos indicam que o atleta avisou que receberia amarelo, o que levou se parente a apostar.