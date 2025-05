Botafogo quebra jejum de 80 dias, vence com gol no fim e respira na Liberta

O Botafogo venceu o Carabobo por 2 a 1 na noite desta terça-feira, no Estádio Misael Delgado, na Venezuela, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O resultado garantiu três pontos e, além disso, encerrou um jejum de 80 dias sem gols fora de casa.



Vitinho e Cuiabano foram os responsáveis por balançar as redes para o Botafogo, enquanto Aponte diminuiu. Antes disso, o último gol do time como visitante havia sido no dia 15 de fevereiro, contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Glorioso tem seis pontos, na terceira posição do grupo A. Um tropeço complicaria a situação do atual campeão do torneio.

Este foi o último jogo do Botafogo fora do Estádio Nilton Santos na fase de grupos da Libertadores. O Glorioso volta a campo no dia 14, contra o Estudiantes, e encerra sua participação nesta etapa no dia 27, diante da Universidad de Chile.