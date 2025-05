São Paulo vence Alianza Lima e garante 100% como visitante na Libertadores

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, às 17h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Já pela Libertadores o próximo compromisso do Tricolor acontece dia 14 de maio, às 21h30 (de Brasília), contra o Libertad, no Morumbis.

O jogo

O São Paulo demorou para levar perigo ao Alianza Lima. A primeira boa oportunidade do Tricolor aconteceu somente aos 25 minutos, quando Matheus Alves recebeu de Ferreirinha na entrada da área e decidiu testar o goleiro, soltando a bomba, mas mandando por cima do travessão.

Aos poucos o time comandado por Luis Zubeldía foi começando a encaixar e na reta final do primeiro tempo conseguiu abrir o placar. Aos 35, a defesa do Alianza Lima tentou afastar o perigo com um chutão, mas Matheus Alves subiu mais alto que a marcação para cabecear ajeitando para André Silva bater no cantinho e colocar o São Paulo em vantagem.

Dois minutos depois, quase o segundo gol do Tricolor. André Silva recebeu na entrada da área e bateu forte, no canto, obrigando o goleiro a fazer boa defesa. No rebote, Alisson dominou dentro da área e levantou no segundo pau para Matheus Alves, que não conseguiu completar para o fundo das redes, vendo a bola carimbar a trave.

Antes do intervalo, o São Paulo ainda teve tempo para ir às redes novamente. Aos 42 minutos, Ferreira recebeu de Matheus Alves, invadiu a área e tocou na saída do goleiro, no cantinho, mas o árbitro marcou o impedimento milimétrico do atacante são-paulino, confirmado posteriormente pelo VAR.