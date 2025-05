Lucas comemora comportamento do São Paulo e revela novo susto com joelho

O atacante Lucas comemorou o comportamento do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima na Copa Libertadores. Foi o segundo jogo do camisa 7 após se recuperar de lesão e ele revelou um novo susto com o joelho.

Sabemos o quanto é difícil vencer três jogos fora seguidos na Libertadores. Hoje foi mais uma batalha aqui, uma guerra. Nossa equipe se comportou muito bem, principalmente nos primeiros 20 minutos, que a equipe deles pressionou bastante. A gente conseguiu suportar isso. Depois, com o nosso jogo, a gente conseguiu achar o espaço. E poderíamos até ter feito um placar mais elástico. Feliz com os três pontos. Agora é fazer dois grandes jogos em casa para a gente confirmar esse primeiro lugar no grupo