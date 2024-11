Conheça Luiz Fernando, jovem que chamou atenção de Ramón Díaz no Corinthians

O técnico Ramón Díaz observa os jovens da base desde que chegou ao Corinthians, no começo de julho. Um dos nomes que desperta a atenção do treinador é Luiz Fernando, ponta que transita entre as equipes sub-17 e sub-20 do Timão.

Luiz foi relacionado pela primeira vez para o time profissional no triunfo contra o Vitória, no último dia 9. O garoto não entrou em campo, mas viajou com a delegação e foi "batizado" pelos companheiros, tendo sua cabeça raspada, ato comum quando um jovem dá seus primeiros passos na equipe de cima.

Além de ter viajado com o grupo para Salvador, o ponta participa de atividades no dia a dia no CT Joaquim Grava junto com outros garotos observados de perto pela comissão, como o zagueiro Renato e o volante Luiz Gustavo Bahia. O lateral direito Léo Mana e o meia-atacante Kayke, outros jovens do elenco, trabalham com o time de cima desde o começo do ano.