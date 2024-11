O que mudou? 3 fatores ajudam a explicar decolagem de Yuri no Corinthians

António potencializou o atacante. Com ele, Yuri Alberto passou a ter mais mobilidade e não ficou preso no centro do ataque, podendo jogar também pelos lados do campo.

O Yuri é um grande jogador, sou um grande fã. Não é por isso que ele vai jogar sempre, vai jogar quem tem rendimento, mas ele tem grande qualidade, qualquer equipe no mundo gostaria de ter o Yuri. Vamos resgatar o Yuri, trazer para gente, ele é fantástico, determinante, pode decidir um jogo a qualquer momento, comprometido na fase defensiva, inteligente em movimentos. António Oliveira, após vitória do Corinthians sobre a Portuguesa

Yuri conseguiu bons números com António. Ao todo, foram 13 gols em 23 jogos disputados sob o comando do português. O início ruim no Brasileirão, no entanto, custou o emprego do treinador.

A mudança não foi a única de Yuri no período. Ainda sofrendo com as críticas, o atacante decidiu atuar fora de campo para melhorar: procurou ajuda psicológica.

Lembro do dia que meu pai me abordou no carro e me perguntou o que eu achava de procurar uma ajuda psicológica, uma terapeuta. E não me arrependo de ter feito isso. Qualquer jogador de futebol quando faz isso, acham que é louco. Mas isso mudou bastante, não só na minha vida profissional, mas na vida pessoal, com meus pais, minha filha. Chegava em casa e não conseguia dar uma atenção legal para a minha filha. Me trancava no quarto, estava em um momento muito difícil. Minha família e minha mãe sentiram, até me emociono... Só tenho a agradecer a eles por me ajudarem nessa batalha. Graças a Deus estamos vencendo. Meus companheiros também, diariamente, mesmo eu treinando mal. Chegava para trabalhar e não via a hora de voltar para casa. Yuri Alberto, em entrevista à Band

Reforços potencializam Yuri Alberto

O meio do ano foi de mais mudanças no Corinthians. O técnico Ramón Díaz assumiu o clube e, com ele, vieram alguns reforços — quase todos titulares hoje em dia.