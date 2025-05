Augusto Melo é alvo de pedido de destituição por 'gestão temerária' e contas reprovadas

O ambiente político do Corinthians continua inflamado após a divulgação do balanço financeiro do clube em 2024 com crescimento exponencial de seu passivo. O presidente Augusto Melo foi alvo nesta terça-feira do quarto pedido de destituição, desta vez protocolado junto ao comando do Conselho Deliberativo pela Comissão de Justiça do mesmo órgão.

No pedido, membros da comissão apontam "gravíssimas contratações" averiguadas por diferentes instâncias do clube com relação às finanças do Corinthians. É solicitado de forma liminar o afastamento imediato de membros da diretoria vinculados a malfeitos no clube e, quando averiguado o mérito da causa, a destituição definitiva e inelegibilidade por 10 anos. Na peça, são citados dois artigos como argumento para a saída de Augusto Melo da presidência do clube do Parque São Jorge.

O documento aponta os seguintes motivos: não terem sido aprovadas as contas da sua gestão, ter ele infringido, por ação ou omissão, expressa norma estatutária e prática de ato de gestão irregular ou temerária.