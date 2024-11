Libertadores à vista? Corinthians terá pela frente confrontos diretos no Brasileiro; entenda o cenário

O Corinthians mantém vivo o sonho de alcançar uma vaga para a próxima Copa Libertadores. Para isso, o time terá que performar bem nos próximos compromissos do Campeonato Brasileiro, marcados por embates diretos tendo em vista a tabela da liga nacional.

Com todas as rodadas em ordem, o Corinthians ficou na 11ª colocação do Brasileirão, com 41 pontos conquistados. Agora, o Timão terá em sequência Cruzeiro (7º colocado) e Vasco (9º), ambos os compromissos na Neo Química Arena. Na 37ª rodada, o alvinegro vai encarar o Bahia (8º), também em Itaquera.

Segundo o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), o Corinthians tem 6,9% de chance de se classificar para a Copa Libertadores.