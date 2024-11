Vídeo mostra acidente causado por jogadora do Corinthians em SP; veja

A atleta do Corinthians não deixou o carro para prestar socorro — ela, no entanto, acabou parada por populares cerca de 300 metros após o acidente, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

Foi solicitado exame pericial ao IML, que apontou negativo para álcool no sangue. Os veículos envolvidos foram periciados e liberados. O caso foi registrado como lesão corporal culposa e fuga do local no 30º DP Tatuapé.

O marido de Cibelle informou a amigos que a vítima "está melhor" e que não corre risco. Ele ainda afirmou que está em busca de "justiça".

O Corinthians, por sua vez, se mostrou ciente do ocorrido, enfatizou que Jaqueline estava fora do seu horário de trabalho e desejou melhoras à vítima.

Veja a nota do Corinthians