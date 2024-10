PSG vence Olympique de Marselha com atropelo no 1º tempo após expulsão

O Paris Saint-Germain abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Barcola recebeu pela esquerda, deu bom passe para Nuno Mendes, que cruzou na área. A defesa do Olympique de Marselha não cortou, e João Neves chegou batendo firme para o fundo do gol.

Aos 20, a equipe da casa ficou desfalcada. O árbitro marcou falta de Amine Harit em cima de Marquinhos e mostrou o cartão vermelho direto. Com 28 minutos no relógio, o PSG ampliou a vantagem. Balerdi interceptou mal o cruzamento na área e mandou contra, tirando Rulli do lance. Os visitantes chegaram ao terceiro gol aos 39.

Primeiro, Dembélé aproveitou bom passe de, invadiu a área e finalizou, parando em grande defesa de Rulli. No rebote, o atacante cruzou para Barcola, que apareceu livre para finalizar na entrada da pequena área e estufar a rede do rival. Com a vantagem no placar, o PSG conseguiu controlar o resultado no segundo tempo e sair com a vitória.

Confira outros resultados do Campeonato Francês deste domingo:

Lyon 2×2 Auxerre

Montpellier 0x3 Toulouse