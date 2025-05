Invicto contra o Cerro fora de casa, Palmeiras tem missão de confirmar vaga no mata-mata da Libertadores

O Palmeiras pode definir seu futuro na Libertadores com antecedência. Nesta quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira enfrenta o Cerro Porteño, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da competição continental.

Com nove pontos, o Palmeiras é o líder do Grupo G e defende os 100% de aproveitamento. Enquanto o Cerro Porteño, com nove, é o vice-líder. Dessa forma, com cinco pontos de vantagem, o Verdão pode garantir a classificação às oitavas de final com duas rodadas de antecedência.

Para isso, a equipe comandada por Abel Ferreira depende apenas de si e mais nenhuma combinação. O Palmeiras precisa de um empate ou de uma vitória. Se vencer, o clube chegaria aos 12 pontos, abrindo oito de vantagem para o Cerro. Assim, não poderia ser ultrapassado pelos paraguaios e mantém chances de avançar na liderança. Em caso de igualdade, chega aos 10 e também garante pelo menos o segundo lugar.