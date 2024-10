Juventus busca empate contra a Inter em clássico eletrizante com oito gols e duas viradas

A Inter virou o placar ainda no primeiro tempo. Aos 35, Mkhitaryan tabelou com Thuram e finalizou com a perna esquerda no canto inferir da meta rival. Aos 37, Zielinski marcou novamente de pênalti, para delírio dos torcedores presentes no San Siro.

O segundo tempo seguiu movimentado no clássico italiano. Aos oito minutos, a Inter ampliou a vantagem com Dumfries, aproveitando o rebote em cobrança de escanteio.

Os mandantes só não contavam com a estrela do turco Kenan Yildiz, que saiu do banco de reservas e empatou o confronto para a Juventus com chutes precisos aos 26 e aos 37 minutos.

Com o empate, a Inter segue na segunda colocação da Série A, com 18 pontos, quatro a menos em relação ao líder Napoli. Já a Juventus alcançou a terceira posição, com 17 unidades.

O time comandado por Simone Inzaghi volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, contra o Empoli, fora de casa. A Juventus, por sua vez, vai receber o Parma no mesmo dia.

