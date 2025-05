Lutador do UFC revela como usou prisão como motivação para mudar de vida

O esporte - seja no alto nível ou não - tem o poder de mudar vidas. E novamente isso ficou provado, desta vez com a história do lutador do UFC Daniel Rodriguez, que deixou para trás o passado fora-da-lei e se reabilitou como cidadão e atleta. Para isso, 'D-Rod' - como o americano é conhecido - precisou chegar quase no fundo do poço para entender a necessidade de se reerguer.

Após nocautear o argentino Santiago Ponzinibbio no UFC Des Moines, no último sábado (3), Rodriguez participou do programa 'The Ariel Helwani Show' e abriu o jogo sobre seu passado de transgressões e, principalmente sua volta por cima. Criado em Los Angeles, na Califórnia (EUA), 'D-Rod' foi membro de gangue na juventude e teve múltiplas passagens pela prisão - na última delas, porém, algo mudou dentro dele.

De acordo com o lutador norte-americano, durante seu último encarceramento, uma espécie de epifania o fez entender que precisava se afastar do estilo 'gângster' e mudar de vida caso quisesse se tornar um atleta de artes marciais mistas verdadeiramente de alto nível. Com este objetivo em mente, Rodriguez 'entrou no eixo' e, desde então, não se envolveu mais em problemas com a polícia.