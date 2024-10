Casemiro marca, mas Manchester United sofre gol nos acréscimos e perde para o West Ham

Neste domingo, o Manchester United visitou o West Ham no Estádio Olímpico de Londres, em jogo válido pelo Campeonato Inglês, e perdeu por 2 a 1. Enquanto Summerville e Bowen marcaram para os mandantes, Casemiro descontou para os visitantes.

Com o resultado, o clube de Londres chegou aos 11 pontos e agora aparece no 13º lugar do Campeonato Inglês. A equipe de Manchester, por sua vez, segue com 11 pontos e caiu para a 14ª colocação.

Agora, o West Ham volta a campo apenas no próximo sábado, às 12h (de Brasília), quando visitará o Nottingham Forest pelo Campeonato Inglês. Já o Manchester United tem compromisso na próxima quarta-feira, às 16h45, quando receberá o Leicester City pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.