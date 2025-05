Dorival fala sobre reforços e quer mudar posicionamento de Bidon no Corinthians

O técnico Dorival Júnior foi perguntado sobre possíveis reforços após o tropeço do Corinthians diante do América de Cali, nesta terça-feira, pela Sul-Americana. O treinador, embora afirme que irá trabalhar com que tem à disposição, admite que o elenco do Timão necessita de "algumas peças".

"É um grupo que está sendo montado há um ano. Foi alterado, acrescentando boas peças. A grande diferença para outras equipes é que já possuem um elenco montado. Essas equipes saem na frente, é natural. As demais correm atrás. É o momento que o Corinthians está passando, houve uma alteração profunda do ano passado para cá. Hoje estamos em um processo diferente, quem sabe a gente não alcance uma condição melhor", disse o comandante.

"Teremos uma janela no meio do ano, todas as equipes vão trabalhar para melhorar o elenco. É um processo contínuo. Vamos trabalhar com todas as possibilidades para melhorar esse grupo, que tem qualidade. Precisamos de algumas peças, é natural. Temos a consciência que precisamos evoluir, e estamos evoluindo, estamos melhorando", acrescentou.