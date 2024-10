Vini Jr condena racismo contra jogadores do Barça no Santiago Bernabéu

Imagem: Icon Sportswire/Icon Sportswire via Getty Images

O atacante Vini Junior usou as redes sociais para lamentar o episódio de racismo no Santiago Bernabéu, em duelo entre Real Madrid e Barcelona, e para se solidarizar com os atletas adversários que foram alvos.

O que aconteceu

Além de Lamine Yamal, citado pela imprensa europeia como principal alvo dos torcedores, Vini Jr citou outros jogadores. Ele também ofereceu apoio a Ansu Fati e Raphinha.