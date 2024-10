Com gol de falta, Palmeiras bate Botafogo fora de casa e larga em vantagem na semi do Brasileiro sub-17

O jogo

A primeira oportunidade criada no jogo foi aos oito minutos. Higuinho retomou no meio-campo e tocou para Iago. O jogador arriscou o chute da entrada da área e a bola passou rente à trave direita do gol palmeirense, assustando o goleiro Kauan Lima.

O jogo, por sua vez, foi de poucas emoções no primeiro tempo. Foi só aos 37 minutos que o Botafogo levou perigo ao gol do Palmeiras novamente. Após nova roubada de bola, Matheusinho recebeu dentro da área e bateu para o gol, mas Kauan Lima fez a defesa tranquila.

Mas mesmo com o Botafogo tendo as melhores chances, foi o Palmeiras quem abriu o placar no Nilton Santos. Erick Belé cobrou falta com perfeição da entrada da grande área e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Matheus Lima: 1 a 0.

O Palmeiras voltou bem do intervalo e quase aumentou a vantagem no placar com um minuto. Após cobrança de escanteio para dentro da área, Djhordney subiu de cabeça na segunda trave e obrigou o goleiro Matheus Lima a fazer grande defesa para evitar o gol alviverde. No rebote, Erick Belé mandou para fora.

Com 11 minutos no relógio, o Botafogo teve grande chance de deixar tudo igual no marcador. Após bate e rebate dentro da área, Waldemir ficou com a bola e, mesmo com pouco ângulo, arriscou a finalização. O goleiro Kauan Lima espalmou e, no rebote, o ataque do Glorioso desperdiçou.