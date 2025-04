PM explica por que torcida do Corinthians demorou a entrar no Maracanã

A Polícia Militar do Rio de Janeiro apresentou sua justificativa para a liberação das organizadas do Corinthians somente ao fim do primeiro tempo da partida contra o Flamengo, ontem, no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o órgão de segurança, o principal motivo foi que as torcidas não cumpriram o que havia sido acordado em relação ao número de caravanas vindas de São Paulo.

O que aconteceu

O Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios alegou que os corintianos estavam em 21 ônibus a mais que o estipulado. De acordo com a nota, o número combinado era de 25 coletivos, mas vieram 46.

O Bepe também destacou que um dos ônibus apresentou problemas mecânicos na estrada, o que contribuiu para o atraso na chegada dos torcedores ao Maracanã.