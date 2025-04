Emiliano Díaz fala sobre polêmica e reprova atitude de Memphis: 'Não faria'

Emiliano Díaz, filho e auxiliar de Ramón Díaz, ex-treinador do Corinthians, negou que a polêmica envolvendo Memphis Depay tenha pesado para a demissão da comissão técnica. Por outro lado, admitiu não ter concordado com a forma que o holandês expôs sua insatisfação com o desempenho do time depois da derrota para o Fluminense.

O que aconteceu

Emiliano Díaz foi o convidado do programa Bola da Vez, da ESPN, exibido no sábado. Ele foi questionado por André Rizek, apresentador do sportv, sobre como a comissão técnica recebeu as críticas à formação tática feitas por Memphis. O jornalista perguntou ainda como era a relação com o holandês no dia a dia e se havia diálogo em relação à disposição da equipe.