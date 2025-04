Corinthians repudia atraso na chegada de torcedores ao Maracanã e pede respeito

"O Clube está em contato com as autoridades competentes para formalizar o ocorrido e cobrar providências, a fim de assegurar que situações como essa não se repitam", completou o Corinthians em nota.

Dentro de campo, o Timão foi goleado pelo Flamengo por 4 a 0, com gols de Everton Cebolinha, Arrascaeta e Pedro (dois). Com o resultado, o Rubro-negro assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos. Enquanto o Corinthians é o 12º colocado, com sete pontos somados.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Novorizontino, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi.

Confira a nota do Corinthians na íntegra