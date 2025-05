Santos usa redenção contra tabu indigesto diante do Corinthians no feminino

O clássico pode ampliar a redenção do Santos, que vem acumulando resultados positivos após o rebaixamento, ainda no ano passado, para a Série A2 do Brasileirão.

Classificação e jogos Paulista Feminino

Em 2025, as Sereias da Vila fizeram quatro jogos, com três vitórias e um empate — um dos resultados positivos, aliás, veio contra o São Paulo, atual campeão da Supercopa.

O problema para as santistas atende justamente pelo nome de Corinthians, que não perde para o rival há oito jogos. A última vitória do Peixe ocorreu em maio de 2021.

O clássico pode valer também a liderança do Paulistão, já que as duas equipes venceram na 1ª rodada. A Ferroviária lidera pelo saldo e encara, fora de casa, o Palmeiras no mesmo dia do duelo alvinegro.

Como assistir ao Canal UOL

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país.