Corinthians oficializa nova camisa, inspirada no Mundial de 2000; veja

Até o momento, apenas o uniforme principal foi divulgado, além de peças casuais e modelos de viagem.

Para 'esquentar' o lançamento, o Corinthians cutucou o rival Palmeiras, com um vídeo que dizia que "o primeiro mundial não chegou assim", com um fax, provocação em referência ao título alviverde de 1951.

Além de jogadores do atual elenco, como Garro, Talles Magno e Yuri Alberto, Edílson Capetinha, grande nome do Mundial, e o rapper Thiago Veigh também estrelam no lançamento.

A estreia do novo uniforme acontece amanhã (27), diante do Flamengo, no Maracanã, palco da final do Mundial de 2000, onde o Corinthians derrotou o Vasco nos pênaltis.

Veja o novo uniforme do Corinthians: