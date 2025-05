Com só mais um ano de contrato, Lucca tem projeto para ficar no São Paulo

Autor do gol que classificou o São Paulo para o mata-mata da Libertadores, o garoto Lucca tem contrato com o São Paulo por aproximadamente mais um ano, até o meio do ano que vem. Aos 17 anos, ele já tem o projeto de continuar no Morumbi, onde está desde os 11 anos de idade.

Como ainda não é maior de idade, ele só podia assinar contrato de três anos de duração e, no momento, ele já conversa com seu staff e com a direção do Tricolor para um novo acordo quando completar os 18 anos, no dia 14 de junho.

Com o gol de ontem, o jogador se transformou no mais jovem da história do São Paulo a marcar um gol na Libertadores.