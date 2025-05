Volante Alisson admite erro em expulsão em São Paulo x Libertad

O volante Alisson se pronunciou nesta quinta-feira e pediu desculpas pela expulsão no empate do São Paulo contra o Libertad, pela Libertadores. O meio-campista deixou o Tricolor com um a menos em campo logo aos 15 minutos do primeiro tempo, depois que a arbitragem interpretou que o atleta usou um carrinho violento contra Marcelo Fernández.

"Queria agradecer demais por todo carinho que recebi na noite de ontem (quarta-feira). Ter meu nome gritado no estádio mesmo depois de um erro que cometi e depois ver meus companheiros lutarem tanto por essa classificação me encheu de orgulho e de alegria. Foi um momento de chateação, mas também de satisfação por tudo o que aconteceu", comentou o jogador.