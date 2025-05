São Paulo deve ir além do protocolo, diz Arnaldo após acidente no Morumbis

Existe um protocolo. Se tem alguma coisa que acontece no Morumbi com torcedores, tem as ambulâncias e o protocolo é encaminhar à UPA mais próxima, no Campo Limpo. Só que o São Paulo tem que ir além do protocolo no seu estádio.

Arnaldo Ribeiro

Na opinião do colunista, faltou ao São Paulo mais atenção com os torcedores — pai e filho, o primeiro com corte na cabeça e o segundo com escoriações pelo corpo. Os outros dois feridos não chegaram a ser levados ao hospital.

Acontece alguma coisa, o São Paulo tem responsabilidade. Tendo o hospital mais próximo, pode ser qualquer um, para jogador, para torcedor, o São Paulo tem a responsabilidade sobre as 50 mil pessoas que estão lá.

Então, o São Paulo tem que ir além do protocolo. E faltou ao São Paulo, nesse caso, atenção ao acidente.

