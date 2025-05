Carpini celebra resultado na Sul-Americana e revela prioridades do Vitória

Temporada do clube

O Vitória é o segundo colocado do grupo B da Sul-Americana, com seis pontos marcados. São cinco pontos a menos em relação ao Universidad Católica, líder do grupo.

No Brasileirão, o Leão possui nove pontos e ocupa a 14ª colocação da tabela. São duas vitórias, três empates e três derrotas. Neste domingo, a equipe terá o clássico contra o Bahia, às 16h (de Brasília).