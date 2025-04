Corinthians estreia camisa no Maracanã, palco da festa do Mundial de 2000

O estádio do Maracanã recebeu mais de 70 mil torcedores na decisão contra o Vasco, em 14 de janeiro de 2000. A Fiel teve representação massiva no Rio de Janeiro, na que foi considerada a segunda Invasão Corinthiana à capital carioca.

O UOL apurou que o Alvinegro paulista também lançará um mini documentário sobre a conquista, em parceria com o canal PELEJA. O conteúdo jornalístico terá pouco mais de 20 minutos e estará disponível em breve no YouTube.

Além disso, campeões mundiais com o Timão vão participar do projeto de divulgação, que ainda não foi lançado. A equipe do Parque São Jorge, comandada pelo técnico Oswaldo de Oliveira à época, entrou em campo com: Dida; Índio, Adílson, Fábio Luciano e Kléber; Vampeta, Rincón, Marcelinho e Ricardinho; Edílson e Luizão.

Provocação ao Palmeiras em publicidade

O Corinthians provocou o Palmeiras ao dar indícios sobre a camisa comemorativa aos 25 anos do título mundial de 2000, em vídeo publicado nas redes sociais.

A frase "o primeiro Mundial de um time brasileiro não chegou assim" aparece sendo impressa por um aparelho de fax. Trata-se de uma referência à provocação de torcedores alvinegros sobre o rival ter um documento, enviado por fax, que equipararia o título da Copa Rio de 1951 ao do Mundial.