Dorival Jr deve acompanhar Corinthians em camarote do Maracanã contra o Fla

O Corinthians deve contar com a presença de Dorival Jr no Maracanã, mas ao invés da área técnica, ele estará no camarote. O Timão enfrenta o Flamengo a partir das 16h (de Brasília), em duelo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Acertado com o Timão para assumir o comando da equipe, Dorival deve acompanhar a delegação no Rio de Janeiro para o compromisso deste fim de semana.

O UOL apurou que o técnico iniciará o trabalho a partir de segunda-feira, pelo planejamento do clube, com a estreia marcada para quarta, diante do Novorizontino, fora de casa, pela terceira fase da Copa do Brasil.