Corinthians provoca Palmeiras com fax em ação sobre 1º título mundial

O Corinthians provocou o arquirrival Palmeiras nesta manhã ao dar indícios sobre a camisa comemorativa aos 25 anos do título mundial de 2000.

O que aconteceu

O Corinthians publicou um vídeo de um aparelho de fax imprimindo uma taça do Mundial e com os dizeres: "O primeiro mundial de um time brasileiro não chegou assim". Trata-se de uma referência à provocação de torcedores alvinegros sobre o rival ter um documento, enviado por fax, que equipararia o título da Copa Rio de 1951 ao do mundial.

A ação de marketing ainda mostra, por dois segundos, uma parte da nova camisa. O título corintiano do Mundial de Clubes da Fifa de 2000, disputado no Rio de Janeiro contra o Vasco, completou 25 anos no último 14 de janeiro.