Torcedor diz que pai está na UTI após ser atingido por placa do Morumbis

Torcedor do São Paulo, Alexandre Edward relatou, em diversas publicações em seu perfil nas redes sociais, que seu pai e seu irmão tiveram fraturas no crânio e devem fazer uma cirurgia nesta manhã após serem atingidos por uma placa no Morumbis.

O que aconteceu

Alexandre conta que precisou invadir o campo do Morumbis e sujar seu rosto com sangue para conseguir ajuda. Segundo ele, os médicos só foram autorizados a prestar socorro ao final da partida de ontem entre São Paulo e Libertad-PAR e após permissão do delegado do jogo.

O torcedor ainda relatou que tanto o pai quanto o irmão foram atingidos na cabeça, e um deles desmaiou na hora. A placa metálica caiu sobre quatro torcedores no momento da comemoração do gol de Lucca, que garantiu o empate contra o Libertad.