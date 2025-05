Dupla titular fica só na academia e Gil é liberado de treino do Santos

O Santos segue a sua preparação para enfrentar o Corinthians, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier comandou mais um treino no CT Rei Pelé nesta quinta-feira e não pôde contar com três jogadores.

O zagueiro Zé Ivaldo e o meio-campista Bontempo ficaram na parte interna, fazendo recuperação muscular na academia. O zagueiro Gil foi liberado para resolver problemas pessoais. Os três, porém, não devem ficar de fora do embate de domingo.

Já Neymar, Guilherme e João Schmidt são desfalques certos. O astro está em transição física com a fisioterapia e já faz alguns exercícios com bola. Nesta manhã, o camisa 10 não apareceu em campo enquanto a imprensa esteve no CT Rei Pelé. Ele segue um cronograma específico, com atividades na academia e, depois, no gramado.