Congresso da Fifa é atrasado por viagem de presidente da entidade com Trump

O 75o Congresso da Fifa teve seu início marcado para mais tarde porque o presidente da entidade, Gianni Infantino, chegou atrasado a Assunção, no Paraguai. O dirigente estava no Oriente Médio em evento com presença do presidente dos EUA, Donald Trump. Foram encontros na Arábia Saudita e no Qatar, com os líderes locais.

Infantino postou suas interações com o Trump em redes sociais, inclusive mostrando a bola da Copa de 2026.

Com isso, o Conselho da Fifa, que normalmente é realizado antes do Congresso, já tinha sido feito on-line na semana passada. Infantino também não esteve em eventos prévios ao Congresso da Fifa, incluindo jantares com cartolas.