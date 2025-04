Palmeiras rebate provocação do Corinthians: 'Esse torneio não é de verão'

O primeiro mundial de um time brasileiro não chegou assim. Querem [via fax]. Querem meter o louco em quem inventou a loucura. Título de melhor do mundo se ganha levantando a taça de verdade, junto com a torcida. Aguarde. Corinthians, no X

Querem meter o louco em quem inventou a loucura.



Título de melhor do mundo se ganha levantando a taça de verdade, junto com a torcida. Aguarde. 👀🌎 pic.twitter.com/6fnKvaDEKv -- Corinthians (@Corinthians) April 25, 2025