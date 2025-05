Herói da classificação do São Paulo, Lucca se destaca pelo drible nas categorias de base do Tricolor

O São Paulo ficou no empate com o Libertad-PAR, nesta quarta-feira, em 1 a 1, pela quinta rodada da Copa Libertadores, no Morumbis. Assim como no lance do gol do Tricolor, o jovem Lucca é destaque nas categorias de base pelo drible.

Segundo dados do Sofascore, no Campeonato Brasileiro sub-20, o ponta esquerda de apenas 17 anos tem uma média de 3,8 dribles completos por jogo e 82% de acertos. Além disso, o jogador ainda marcou um gol em seis jogos disputados.

Na competição, Lucca é o 8º jogador com mais dribles certos por jogo, atrás apenas de Kaique Kenji (6,4), do Cruzeiro, Sorriso (4,9), do Palmeiras, Diego da Cruz (4,8), do Atlético-GO, Riquelme Fillipi (4,4), do Palmeiras, Lorran (4,2), do Flamengo, Léo Agostinho (4,0), do Atlético-GO, e Landerson (3,9), do Fortaleza.