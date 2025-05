Lucca relata conselho de Zubeldia antes de gol decisivo e exalta Lucas

O jovem atacante Lucca, autor do gol que garantiu a classificação do São Paulo para as oitavas da Libertadores, falou sobre a emoção do primeiro gol como profissional, revelou o papo com Zubeldía na beira do campo e enalteceu a importância de Lucas para os jovens de Cotia.

O que aconteceu

O garoto de 17 anos entrou com o time perdendo e um jogador a menos, para fazer o gol de empate, que assegurou a classificação tricolor e explodiu o Morumbi.

Lucca falou sobre a emoção do primeiro gol: