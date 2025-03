Porrada neles? Argentina joga bola e humilha Brasil com 'olé' e goleada

A derrota aumenta a pressão sobre Dorival Júnior. O presidente Ednaldo Rodrigues banca o treinador em entrevistas, mas nos bastidores a CBF entende que o trabalho não tem evoluído de forma satisfatória e pode haver mudança no comando.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

A Argentina foi muito superior no meio-campo e dominou o Brasil. O time de Scaloni teve superioridade numérica com Enzo, De Paul, Mac Allister e Paredes e jogou com facilidade.

Para piorar a situação do Brasil, a Argentina contou com erros individuais da seleção. O amarelado Murillo teve atuação ruim e saiu no intervalo, algo raro para um zagueiro. Guilherme Arana também comprometeu, enquanto ninguém do ataque correspondeu.

A Argentina comprova a freguesia recente sobre o Brasil. São seis jogos sem perder. A última vitória brasileira foi em 2018, por 1 a 0 em amistoso.

A Argentina entrou em campo já garantida na próxima Copa do Mundo com quatro rodadas de antecedência. Os atuais campeões estão disparados na liderança das Eliminatórias e contaram com o empate da Bolívia contra o Uruguai para se assegurar no Mundial.

O Brasil precisará vencer o Equador para ter chance se classificar diante do Paraguai. Vencer a Argentina deixaria a seleção de Dorival muito perto da vaga.