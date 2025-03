Ronaldo se retrata após dizer que Neymar culpa presidente da CBF por lesão

Ronaldo usou as redes sociais para se desculpar com Neymar após dizer que o jogador santista não se dá bem com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

O que aconteceu

Ronaldo Fenômeno expôs a má relação entre os dois ao ser perguntado se acredita em Neymar para a Copa do Mundo de 2026. A declaração foi dada durante participação no Charla Podcast no último sábado (22).