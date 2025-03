Argentina x Brasil antecipa um mundo sem Messi e Neymar em campo

O que sobra sem eles?

Sem Messi, o 10 da Argentina se senta no banco: Angel Corrêa. Mas, por ora, todo mundo sabe que é algo provisório.

Não tendo Messi, o time se virou com um golaço de Thiago Almada diante do Uruguai, tem a boa fase de Julián Álvarez e um meio-campo consistente. A base já produziu um potencial craque, Echeverri, que chegou ao Manchester City na última janela.

Para a próxima Data Fifa, em junho, Scaloni disse que precisará ver se Messi estará em condições. Mas não falou em aposentar compulsoriamente o craque da seleção.

No lado brasileiro, já estamos mais acostumados a ver a camisa 10 nas costas de outro. Desde que Neymar se machucou, ela é de Rodrygo. A geração atual até tem o Vini Jr. como melhor do mundo — algo que Neymar não conseguiu. Mas só porque foi contemporâneo da do duelo de Messi com Cristiano Ronaldo.

A volta de Neymar à seleção está cercada de interrogações. Dorival quer contar com ele. Os jogadores anseiam muito pelo retorno do craque.