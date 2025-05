Treinador de Maddalena rebate Ian Garry: "Nunca vai conquistar um cinturão do UFC"

O técnico também reforçou o perfil sereno do novo campeão, afirmando que brincadeiras como essa não têm efeito sobre ele. "Você acha que o Jack vai cair nessa? Ele não liga. É o cara mais tranquilo do mundo. No fim das contas, tudo isso é meio bobo", completou.

Toma lá, dá cá

Garry, que tem se destacado mais pelo apelo midiático do que pelas atuações recentes, criticou a performance de Maddalena na vitória sobre Belal Muhammad, classificando-a como "desleixada" e afirmando que o superaria na trocação. Para Vickers, no entanto, o estilo do irlandês não resistiria à pressão em um confronto direto.

"Carlos Prates já mostrou que, quando você pressiona o Ian, ele não gosta. Vejo o Jack indo para cima, trocando golpes pesados, e o Garry recuando pelo cage, tentando aplicar chutes frontais. É assim que imagino essa luta se desenrolando", avaliou.

Enquanto o irlandês continua investindo em visibilidade, Maddalena direciona seu foco para um possível confronto com Islam Makhachev. Com o russo abrindo mão do título dos leves, o australiano pode ser o próximo alvo na disputa pelo cinturão dos meio-médios - dando início a um novo capítulo no topo da categoria.

